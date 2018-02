Taket på huset i ferd med å svikte

Røykdykkere har trekt seg ut av bustaden og arbeider no med utvendig sløkking, melder 110-sentralen. Taket på huset er i ferd med å svikte. Bustaden er totalskadd i brannen på Sjøholt. Politiet melder at vinden no har dreidd på staden og røyken bles vekk frå bustadfeltet i nærleiken.