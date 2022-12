Tak raste sammen - eier jobber med sikring

Natt til søndag kollapset et tak på en bedrift på Valderøya. Rundt klokken ni søndag morgen melder politiet at de er ferdige med å jobbe på stedet, men at eier jobber videre med sikring av bygget og eiendommen.

– Videre undersøkelser må vise hva som er årsaken, sier operasjonsleder i politiet Eivind Klokkersund. Han forteller at politiet ikke vil være involvert i denne saken videre.