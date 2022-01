Tak held på å losne

Eit tak skal vere i ferd med å losne i Sunndal. Brannvesenet har reist ut for å hjelpe til. – Det er snakk om eit rekkehus, Paul Ola Vestre i 110-sentralen. Dei var også ute å sikra lause takplater i Sykkylven tidlegare i kveld. Her skal også straumen ha gått, men der er folk på plass for å rette dette.