Tajik: Skal mykje til for å snu

Arbeidsminister Hadia Tajik har svart Helge Orten på spørsmål om samlokaliseringa av NAV Arbeid og Ytelse i Molde og Kristiansund. Tajik vurderer at samlokalisering i Kristiansund samsvarar godt med lokalisering av statlege arbeidsplassar og tenesteproduksjon. Avgjerda om å slå saman einingane blei tatt i 2018, og statsråden legg til grunn at etaten følgjer opp dette. Arbeids- og Velferdsetaten ønsker å inngå leigekontrakt til eit nytt bygg i Nordmørsbyen. Slik lova er skal det mykje til for at regjeringa grip inn i slike saker, svarar statsråden, og det er ikkje gjort før ved tilsvarande høve.