Tafjord fornøyde med resultatet

Tafjord-konsernet fikk et resultat etter skatt på 158 millioner kroner for 2019, skriver de i en pressemelding. Dette er ein nedgang på 101 millioner kroner i forhold til året før. Konsernsjef Erik Espeset forteller at han til tross for nedgangen er godt fornøyd med resultatet.