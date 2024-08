Tafatt Molde røk 0–1 mot Elfsborg

Molde fikk det ikke til å stemme på eget gress og tapte 0–1 i første kamp mot svenske Elfsborg i den avgjørende runden i europaligakvalifiseringen.

Romsdalingene slet med å spille seg til gode muligheter mot et godt forberedt bortelag og må heve seg i kamp to for å sikre avansement.

Med en god prestasjon i returmøtet sikrer de seg europaligaspill, mens tap i dobbeltoppgjøret gir plass i conferenceligaen.