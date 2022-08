Taekwondo-sølv til Romundset Nilsen

Mari Romundset Nilsen frå Aure Kampsportklubb tok sølv i EM for klubblag i Estland i klassen under 67 kilo. Det var etter eit knepent finaletap mot britiske Chloe Roberts, melder Norges kampsportforbund. No skal 19-åringen bli verande for å delta i Tallinn Open, eit stort internasjonal taekwondo-stevne.