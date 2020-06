Syv måneders fengsel

En mann i 30 årene er i Sunnmøre tingrett dømt til syv måneders fengsel for 23 tyverier, bedrageri og oppbevaring og bruk av narkotika. I tillegg er han også dømt for uten tillatelse å ha filmet en kvinne mens hun hadde seksuell omgang. Mannen er dømt for tyveri og narkotikalovbrudd en rekke ganger tidligere.