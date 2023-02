Synfaring på Green Yard Kleven i dag

I dag skal Arbeidstilsynet gjennomføre ei synfaring på Green Yard Kleven i Ulstein, der ein lokal mann i 60-åra miste livet i ei arbeidsulykke i går. Bedrifta skriv i ei pressemelding at dei held tett dialog med politiet og Arbeidstilsynet for å få oversikt over kva som skjedde. Dagleg leiar Hans Jørgen Fedog seier at den avdøde var godt likt og at tankane hans går til dei etterlatne.