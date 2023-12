Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok einstemmig i førre veke å utsette innføringa av Helseplattforma.

Årsaka er at dei fryktar alle feil og manglar ved journalsystemet skal gå utover pasientsikkerheit og føre til stor arbeidsbelastning for dei tilsette.

Styreleiar Ingve Theodorsen (til venstre) og administrerande direktør Olav Lødemel på torsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Styret i Helse Midt Noreg skal behandle saka onsdag, og seint måndag kveld kom beskjeden om at administrasjonen innstiller på at dei ikkje skal følge det vedtaket frå Helse Møre og Romsdal, men innføre Helseplattforma frå april som planlagt.

– Bør gripe inn

Frp-leiar Sylvi Listhaug representerer Møre og Romsdal på Stortinget. Ho seier det er overraskande at administrasjonen i Helse Midt-Noreg går imot styrevedtaket i Helse Møre og Romsdal.

– Eg er svært overraska over at Stig Slørdahl, administrerande direktør i Helse Midt, foreslår å køyre over styret i Helse Møre og Romsdal på denne måten, seier ho.

Ho meiner helseministeren må gripe inn om styret i Helse Midt i morgon vedtek at innføringa av Helseplattforma går som planlagt ved sjukehusa i Møre og Romsdal.

– Eg forstår ikkje at helseministeren godtar at Helse Midt får køyre eit løp som set pasientane i fare. Eg vil oppfordre henne til å ta grep og sørge for at styrevedtaket i Helse Møre og Romsdal blir følgt opp.

Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Møre og Romsdal. Volda, Molde og Ålesund er dei andre sjukehusa som etter planen skal innføre journalsystemet Helseplattforma i april 2024. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Helseminister Ingvild Kjerkol er klar på kven som har ansvaret.

– Det er no opp til styret i Helse Midt-Noreg å vurdere saka. Eg forventar at pasientsikkerheita blir varetatt.

Helseminister Ingvild Kjerkol seier helseføretaket har ansvaret for pasienttryggleiken. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Listhaug meiner også at det er på tide å vurdere om Stig Slørdahl er rett mann til å leie Helse Midt vidare.

– Han har eit stort ansvar for valet av Helseplattforma trass i sterke åtvaringar. Det verkar til at det har gått stor prestisje i saka for han. Helseministeren må gripe inn, seier Listhaug.

Stig Slørdal vil ikkje kommentere saka før etter styremøtet til Helse Midt-Noreg onsdag.

Helseplattforma Ekspander/minimer faktaboks Helseplattforma er eit journalsystem som etter planen skal brukast av heile det offentlege helsevesenet i Midt-Noreg.

Datasystemet legg også til rette for samhandling mellom kommunar og sjukehus. Etter kvart er det meininga også å kople på fastlegane i Midt-Noreg.

Prosjektet byggjer på teknologi frå det amerikanske selskapet Epic Systems. Men det er gjennomført eit omfattande arbeid for å legge systemet til rette for norsk helsevesen. Selskapet Helseplattforma AS blei oppretta 1. mars 2019 og er eigd av Helse Midt-Noreg og fleire kommunar.

Ei rekkje ekspertar, både innan informasjonsteknologi, helse og offentleg forvaltning har vore kritisk til val av teknisk løysing for Helseplattforma gjennom store deler av prosessen.

Helseplattforma blei innført i Trondheim kommune i april 2022. Per hausten 2023 bur det store fleirtalet av innbyggarane i regionen i ein kommune som enten har innført Helseplattforma eller bestemt at dei skal innføre løysinga.

I november 2022 blei Helseplattforma innført ved St. Olavs hospital.

Planen var at Helse Møre og Romsdal skulle følge etter i april 2024 og Helse Nord-Trøndelag i november 2024.

Får støtte frå SV

Marian Hussain nestleiar og helsepolitisk talsperson i SV, støttar Listhaug i at helseministeren må gripe inn.

– Dette er ei overkøyring av Helse Møre og Romsdal og deira faglege vurderingar. Det gjer meg alvorleg bekymra for pasientsikkerheita og belastninga på dei tilsette. Erfaringane så langt frå Trondheim er alarmerande. Dersom styret ikkje avviser denne innstillinga bør helseministeren gripe inn, seier ho.

Marian Hussein frå SV. Foto: n650143 / n650143

Dei tillitsvalde i Helse Møre og Romsdal er også veldig uroa over utviklinga i saka. Igor Jokic, føretakstillitsvald og overlege i Helse Møre og Romsdal, meiner at administrasjonen i Helse Midt Noreg med dette ikkje tar pasientsikkerheita på alvor.

– Styresaka som blei lagt fram seint i går kveld vekker stor bekymring og vantru blant legar i Helse Møre og Romsdal. Det er opplagt at den grundige og faktabaserte prosessen som er gjennomført i Helse Møre og Romsdal ikkje blir tatt seriøst av administrasjonen i Helse Midt-Norge, skriv han i ei pressemelding, der han også samanliknar situasjonen med eit skipshavari:

«Helse Midt-Norge-skuta har truffet isfjellet, og selv om skipet tar inn vann, spiller man fortsatt fiolinene og nyter middagen på øverste dekk, ikke så ulikt en historisk skipskatastrofe.»

Tillitsvald Igor Jokic er uroa og overraska over utviklinga i saka. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Meiner innføringa må gå som planlagt

Men det er ikkje berre motstand mot å innføre Helseplattforma i april i Møre og Romsdal. Mange kommunar i fylket har alt tatt i bruk journalsystemet, og har positive erfaringar. Dei åtvarar sterkt mot at Helse Møre og Romsdal skal utsette innføringa.

Ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) har saman med ordføraren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap) og ordføraren i Molde, Trygve Grydeland (H), har onsdag sendt ut ei felles pressemelding der dei vil ha på plass Helseplattforma ved sjukehusa i Møre og Romsdal frå april. Foto: Remi Sagen / NRK

Ordførarane i dei tre største byane, Kristiansund, Molde og Ålesund sende tysdag ut ei felles pressemelding der dei peikar på at det er viktig for kommunane at sjukehusa følger etter. Både for å få betre samarbeid, og fordi det blir dyrt å utsette innføringa av Helseplattforma.

– Vi er bekymra for dei konsekvensane dette vil få for helsetilbodet til innbyggarane i vår region, og også for at fleire oppgåver då kan bli velta over på dei kommunale helsetenestene.