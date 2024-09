Møre og Romsdal FrP har ikkje overraskande satt dei to noverande stortingsrepresentantane, Sylvi Listhaug og Frank Sve, på listetoppen.

– Eg er glad for at begge har takka ja til gjenvalg og er motivert for ei ny periode på stortinget, seier fylkesleiar i Møre og Romsdal FrP Hans Olav Myklebust.

22 år gamle Joakim Myklebost Tangen frå Gjemnes er på tredjeplass på lista.