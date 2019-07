Hovdenak sykler mellom 600 og 700 timer i året, mange av dem langs landevegen. Nå har hun fått nok av det hun mener er dårlig og farlig oppførsel fra bilister.

– De fleste oppfører seg selvsagt bra, men det er altfor mange som foretar farlige forbikjøringer bare for å vise sin misnøye, sier hun.

Elending i Norge

Syklisten har opplevd at folk har åpnet døren på bilen og kastet søppel foran sykkelen hennes. Mange tuter i det de passerer, kjører forbi selv om det kommer bil imot. Om det er fortau i nærheten, får hun ofte tydelige tegn på at hun må sykle der.

– Men jeg kan ikke sykle på fortauet. Det er farlig. En liten syklist som meg klarer lett å holde en snittfart på 30 kilometer i timen når det er flatt, sier Hovdenak.

KØ: Det kan lett danne seg kø bak en syklist, og Hildegunn Gjertrud Hovdenak, mener altfor mange kjører forbi når de ikke burde. Foto: Roar Strøm / NRK

Hun sykler også mye i andre land, og mener Norge er i en særklasse når det gjelder dårlig oppførsel fra bilførere.

– I Spania blir vi omtrent hyllet som helter av bilførerne når vi er ute og trener. Vi får tommel opp, og de tar hensyn. I Norge er det helt ræva i forhold. Det er mange som har vært nær å drepe meg.

Mørketall

De siste ferdigregistrerte tallene fra Statistisk sentralbyrå er fra 2017. Da ble 410 syklister skadde i trafikken i Norge, mens 9 ble drept.

Mette Magnussen i Trygg Trafikk Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Her er det også store mørketall, og det blir derfor jobbet med å få ut tall fra sykehusene, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk.

Hun minner om at både syklister og bilister har lov å bruke kjørebanen på lik linje.

– Bilister må passere syklisten med god avstand, og syklister som sykler i gruppe må vise hensyn og slippe bilene forbi. Dersom alle hadde fulgt Vegtrafikklovens paragraf 3, så ville vi hatt langt færre ulykker, sier hun.

Vegtrafikklovens paragraf 3 Ekspandér faktaboks § 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF) Foto: Pressebilde / NAF

Trygg Trafikk får støtte fra NAF. De oppfordrer både de på to og fire hjul om å vise hensyn.

– Det sier faktisk veitrafikkloven at vi er pålagt å gjøre, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner og skader. For bilistenes del er det viktig å huske på å ta det med ro og holde god avstand til syklisten ved forbikjøring, minst 1,5 meter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Syklister er også bilister

Syklisten Hildegunn Gjertrud Hovdenak mener også det er dumt at det blir skapt et skille mellom bilister og syklister.

Hildegunn Gjertrud Hovdenak Foto: Roar Strøm / NRK

– Nesten alle voksne syklister er bilister også. Vi har lappen. Vi kan trafikkreglene. Jeg sier ikke at jeg aldri gjør feil selv, men å gå inn for å skape farlige situasjoner, er ikke greit, sier hun.

Etter en treningstur i forrige uke ble hun så provosert at hun postet et innlegg på sin Instagram-konto om temaet. Hun ventet å få en del kritikk, men den uteble.

– Jeg tror egentlig de fleste er enige med meg. Det er ikke greit å fløyte når du passerer en syklist. Jeg er ung og sprek og klarer stort sett å unngå å vingle når det skjer, men det skal ikke mye til før det kan føre til en alvorlig ulykke, sier hun.