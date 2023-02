Sykkylven: ber folk undersøke eigedomane sine

Frivillige og politiet leitar laurdag ettermiddag framleis etter mannen i 70 åra som er sakna frå heimen sin. Politiet ber no om at folk undersøker eigedommane sine for å sjå om den sakna kan vere der. Mannen blei sist sett rundt klokka 20 fredag kveld. Ifølgje politiet er han ca. 175 cm høg og har normal kroppsbygning. Han skal vere kledd i grå hue, mørkeblå boblejakke og mørkebrune sko.

Politiet ber folk som kan ha tips i saka om å ta kontakt på 02800