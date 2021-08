Sykepleier i retten

En sykepleier må møte i tingretten i dag, tiltalt for å ha stjålet narkotiske tabeltter fra medisinrommet til et sykehjem i fylket. Ifølge tiltalten skal dette ha pågått i fire år. Han skal også ha kontaktet et annet sykehjem og utgitt seg for å være lege for å få tak i reseptbelagte legemidler til seg selv. Sykepleieren mistet autorisasjonen i fjor høst.