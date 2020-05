Sykepleier brøt loven

En sykepleier i fylket brøt loven da hun ikke slo alarm etter at en mor tok kontakt med legevakta en natt i fjor sommer. Til tross for at gutten hadde flere klare symptom på diabetes, ba sykepleieren moren om å vente til legekontoret åpnet igjen om morgenen. Først da moren ringte opp igjen, ble det sendt ambulanse, og gutten var da så syk at han måtte til sjukehus i helikopter. Ifølge Fylkesmannen har legevakta satt inn konkrete tiltak for å unngå at noe slikt skal skje igjen.