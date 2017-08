Sykehussaken: – Jeg har skiftet parti for første gang på 20 år

Sykehussaken, spørsmålet om regiontilhørighet, og det mange mener er en skjevfordeling av offentlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal, har skapt mye misnøye.

I år stiller en egen tverrpolitisk regionliste for Nordmøre til stortingsvalget i Møre og Romsdal. I Kristiansund er mange usikre på hva de skal stemme på, og sykehussaken opptar mange.

– En avgjørende sak

Sykehussaken er svært viktig, sier Jeanett Sivertsen som vil stemme Arbeiderpartiet som før. Foto: Trond Vestre / NRK

Hjelset i Molde er valgt som tomt for det nye fellessykehuset som er planlagt for Nordmøre og Romsdal, men i Kristiansund ønsker folk å beholde lokalsykehuset sitt.

– Å ha et sykehus her i byen er noe av det viktigste som finnes. Det påvirker helt klart valg av parti og kan faktisk føre til at jeg skifter parti, sier en kvinne på Amfi i sentrum.

– Dette har ført til at jeg har skiftet parti for første gang på 20 år, sier en mann på veg ut fra Vinmonopolet.

– Det er en veldig viktig sak. Helt avgjørende faktisk, sier Jeanette Sivertsen som NRK møter på Amfi Futura på Løkkemyra. Hun vil fortsatt stemme Arbeiderpartiet,

Kan bli en joker

Nordmørslista har skaffet seg egne valgkamplokaler i Kristiansund. Foto: Trond Vestre / NRK

Nordmørslista som kan bli en joker i stortingsvalget i Møre og Romsdal. Nordmørslista kom inn med fire representanter i fylkestinget i 2015. Etter en intern strid ble det bestemt å stille liste også til stortingsvalget.

Ambisjonen er å komme inn på Stortinget. Lykkes ikke det vil Nordmørslista likevel kunne kapre mange velgere fra de andre partiene, og det kan påvirke kampen om mandatene i Møre og Romsdal.

Den kjente forsvarsadvokaten Steinar Wiik Sørvik som topper Nordmørslista, understreker at dette handler om mer enn sykehussaken. Han mener Nordmøre har kommet skjevt ut i fordelingen av offentlige arbeidsplasser.

– Vil være en bragd

Steinar Wiik Sørvik er førstekandidaten til Nordmørslista. Foto: Trond Vestre / NRK

Men ambisjonen om å komme på Stortinget forutsetter et brakvalg på Nordmøre.

– Jeg er fornøyd med at vi får markert oss såpass mye at folk legger merke til det. Kommer vi inn på Stortinget så er det en bragd. Det har jeg sagt fra første stund. Kommer vi ikke inn, men får veldig god uttelling i form av mange stemmer så vil jeg også være fornøyd. De sakene vi er opptatt av, har de andre partiene forsøkt å parkere, men vi har holdt dem varme, sier Steinar Wiik Sørvik

Tror regjeringsspørsmålet blir viktig

Redaktør i Tidens Krav, Ole Knut Alnæs, og vaktsjef Kjell Ove Holsbøvåg. Foto: Trond Vestre / NRK

Redaktøren i Tidens Krav har god oversikt over hva som rører seg i Kristiansund. Avisa har fulgt sykehussaken gjennom mange år. Når Ole Knut Alnæs snakker med folk i Kristiansund får han ofte høre at de vurderer å skifte parti.

Men redaktøren tror at når det kommer til stykket vil mange holde fast på det partiet de har stemt på før

– Den grunnholdninga folk har, hva slags regjeringsalternativ folk vil foretrekke, vil ha stor betydning for valget de gjør. Da ender vi kanskje opp med den samme Mørebenken som vi har i dag, sier Ole Knut Alnæs.

Sentraliseringspresset

Jenny Klinge er Senterpartiets toppkandidat i Møre og Romsdal. Foto: Bernt Sønvisen

Men også Senterpartiet kan komme til å gjøre et sterkt valg i Kristiansund. Sentrale Senterparti-politikere tok til orde for å opprettholde lokalsykehuset i Kristiansund. Det skapte begeistring, men så kom partilederen og sa at det var uaktuelt med omkamp om det planlagte fellessykehuset på Hjelset.

Men toppkandidaten Jenny Klinge tror et kjent og kjært itema vil dra velgere, både i Kristiansund og i resten av Nordmøre.

– Folk her er sterkt imot det sentraliseringspresset som vi har hatt i fire år. De ønsker seg noe annet og ser da at Senterpartiet er et godt alternativ, sier Jenny Klinge.

En vanskelig sak

Helge Orten er Høyres toppkandidat i Møre og Romsdal. Foto: Trond Vestre / NRK

På de nasjonale målingene er Høyre i fremgang akkurat nå. Flere av målingene gir flertall for fortsatt borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister. Men i Kristiansund sliter partiet som har helseministeren.

– Sykehussaken er vanskelig for oss i utgangspunktet. Det har skapt strid, og det kommer vi ikke unna. Men vi bygger langsiktig på Nordmøre, og vil vise at vi skaper en god politikk på Nordmøre. Vi leverer på samferdsel gjennom å bygge E39 Betna-Stormya og vi leverer på Campus Kristiansund, sier Høyres toppkandidat Helge Orten.