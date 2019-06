Sykehuspolitikk kan bli krevende

Sykehussaken kan bli en særlig utfordring i årets valgkamp, tror valgforsker Bjarte Folkestad.

Han mener at sykehuspolitikk i valgkampen er vanskelig fordi lokale politikere ikke kan påvirke den

– Det kan bli krevende for partia lokalt å stå i det, og det kan bli utfordrende for velgerne å vite hva de skal stemme, sier Folkestad.