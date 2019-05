Svømmehallen i Volda stenges

Forholdene i svømmehallen på Høgskulen i Volda er så dårlig at den må stenges og rives. Det er konklusjonen i en tilstandsrapport som Statbygg har fått. – Det blir en stor utfordring å stå uten svømmehallen på Høgskulen, sier ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap). Dette er det eneste bassenget på 25 meter i Volda/Ørsta-området, og Amdam hadde håpet å kunne bruke svømmehallen ut 2020. Hallen stenger allerede fra i dag, mandag 13. mai. Et alternativ nå er et tilbygg i forbindelse med den planlagte idrettsarenaen på Campus Arena, men det ligger et par år frem i tid.