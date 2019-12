Svineribbe på flest bord

Nærmere halvparten av nordmenn spiser svineribbe på julaften. Det fremgår i en undersøkelse gjort for Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Der svarte 47 prosent at de spiste svineribbe som hovedrett på julaften i fjor. 38 prosent svarte pinnekjøtt, mens sju prosent svarte kalkun. Tre prosent spiste vegetarmat som hovedrett, mens det samme antallet også gjelder for lutefisk og torsk.