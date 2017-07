Svindlet selskap for over fem milloner kroner

En mann i 40-åra fra Møre og Romsdal må sone to år i fengsel og betale tilbake 2.6 millioner kroner.

Over en periode på nesten syv år skal mannen ha svindlet til seg til sammen 5 186 500 kroner fra to selskap han var rekneskapsmedarbeider og rekneskapssjef for.

Mannen har forklart at han underslo ved å føre over fra selskapets bankonto til sin egen private bankkonto ved å betegne overførslene som lønnsforskudd.

Han gjorde til sammen flere hundre overførsler. Pengene brukte han til private formål som rekninger, investeringer i pengefond og aksjer.

Det er formildende for retten at mannen har tilstått, samarbeidet med politiet, søkt hjelp for rusproblem og har tilbakebetalt deler av det han har underslått.