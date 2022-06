Svindlet sambygdinger for 1,5 millioner kroner

Ei kvinne i 30-årene fra Sunnmøre er dømt til to år i fengsel for grovt bedrageri etter at hun svindlet en sambygding og samboeren til å betale henne over 1,5 millioner kroner. Kvinna lurte samboerparet til å tro at advokater, politi og namsmann var ute etter dem, men at de kunne redde seg gjennom å overføre penger til kvinna. Kvinna er i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale tilbake pengene.