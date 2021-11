Svindlet med mobiler

En mann fra Nordmøre er dømt til fengsel i 60 dager for å ha lurt folk til å kjøpe mobiltelefoner via annonser på nett. Mannen krevde forskuddsbetaling, men unnlot å levere ut mobiltelefonene. Han må også betale til sammen nær 45.000 kroner i erstatning til fem forskjellige personer. Halvparten av straffen er betinget slik at han slipper å sone tretti av de seksti dagene.