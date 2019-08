Svindla til seg varer

Ein ung mann er i Nordmøre tingrett dømt til 179 timer samfunnsteneste for bedrageri og grovt bedrageri mot Telenor. I følge domen bestilte mannen varer for nesten 300 000 kroner på vegne av ulike lag og foreiningar utan at han hadde noko tilknytning til desse. Mannen må betale 100 000 kroner i erstatning.