Svilukt i teknisk rom

Ein brannalarm blei løyst ut ved Råket i Kristiansund. Då brannvesenet kom til staden fann dei ut at alarmen hadde gått i eit teknisk rom. 110-sentralen i Møre og Romsdal melder at det luktar litt svidd i rommet, men at det ikkje er opne flammar. Dei undersøker for å prøve og finne årsaka.