Svidde brødskiver

Giske Brannvesen er fremme ved Giske rådhus og har sent inn røykdykkere for kontroll og for å lufte ut røyk. Det har ikke vært en brann. Røykdykkere har funnet en brødrister med svidde brødskiver og dette er trolig årsaken til alarm, melder brannvesenet.