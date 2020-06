Sveltestreikar mot vindkraft

Kari Thue har bestemt seg for å sveltestreike i kampen mot vindturbinar på Haramsøya. I dag sit ho utanfor Viken fylkeskommune. Mannen hennar, Hans Petter Thue, budde i bilen sin i to veker for å sperre for anleggstrafikken opp på Haramsfjellet. Han blei til slutt fjerna av politiet.