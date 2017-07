Sveler er millionbutikk

Fjord1 selger rundt 800.000 sveler på sine ferjer i løpet av et år, melder NTB. Det kom fram da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte et ferjesamband i Hordaland mandag. Regner man 30 kroner per svele, betyr det en inntekt på 24 millioner kroner i året.