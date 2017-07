– Det er absolutt en spennende historie, og ikke minst en historie som betydde mye for Norges utvikling både under og etter krigen, forteller Svein Kroken, daglig leder for Trollveggen Besøkssenter.

​​Skal gi et godt innblikk

Da Kroken fikk vite at en av de siste trevognene fra NSB var klar for hogging, tok han over vogna og restaurerte den. Nå står vogna ved Trollveggen og blir en utstilling som skal gi et bilde på betydningen av gulltransporten.

Svein Kroken er daglig leder i Kroken AS – som driver Trollveggen Besøkssenter. Foto: ØYVIND BERGE SÆBJØRNSEN / NRK

– Det er meningen at det skal bli en flott utstilling som skal gi både nåværende og kommende generasjoner en god innføring i hva gulltransporten betydde for Norge, forteller han.

Under gulltransporten i 1940 måtte toget kjøre opp til Romsdalshorn Stasjon grunnet bombingen på Åndalsnes. Stasjonsbygningen er i senere tid blitt flyttet til Trollveggen.

– Det var viktig at man hadde gullbeholdningen klar for å kunne forhandle, og ha mer kraft bak forhandlingene sine, forteller Kroken.

Romsdalshorn Stasjon er en stor del av den historiske hendelsen, og vognen er plassert like ved. Foto: ØYVIND BERGE SÆBJØRNSEN / NRK

I kontakt med museum i Oslo

Fra vinduet på vognen skal man få et innblikk i hvordan gulltransporten foregikk. Foto: ØYVIND BERGE SÆBJØRNSEN / NRK

Inne i vognen skal det blant annet beskrives på både engelsk og norsk hvordan gullbeholdningen ble påpasset, losset og lasta. Kroken håper blant annet på å få tak i sekkene som gullmyntene var lagret i.

– Det skal finnes flere ubrukte sekker på et museum i Oslo som vi driver å kontakter. Kassene som gullbarrene var oppbevart i må vi rekonstruere og lage så lik som mulig, forteller han. ​