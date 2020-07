Sve vil på Stortinget

Frp sin fremste fylkespolitikar Frank Sve ønskjer seg på Stortinget. I dag ga Jon Georg Dale beskjed om at han ikkje tar attval til Stortinget. Dermed er den eine av dei to topp-plassane på Frp si stortingsvalliste neste år ledig, og Sve seier han er klar for å fylle den ledige plassen. FRank Sve har representert Frp i fylkestinget sidan 2003, er i dag fylkesleiar i partiet, og har vore ordførar i Stranda i åtte år.