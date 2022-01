Sve vil ha svar fra ministeren

Frp-politiker Frank Sve har stilt nok et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hva som har vært grunnlaget for sammenlikninga mellom Møreaksen og Romsdalsaksen. Tidligere mandag gikk samferdselsministeren ut og støttet Møreaksen som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden. Sve krever svar fra statsråden på beregningsgrunnlaget når det gjelder kostnadene.