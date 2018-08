Sve topper i FrP

Det endelige listeforslaget til fylkestingsvalget frå nominasjonsnemnda i Fremskrittspartiet er klart. Frank Sve fra Stranda er foreslått som toppkandidat med Geir Stenseth fra Ålesund og Anne Mari Fiksdal fra Vestnes på de to neste plassane. Det kan også ligge an til et comeback i fylkespolitikken for veteranen Oskar Grimstad fra Hareid som er foreslått på en sjuendeplass. Frp skal ha nominasjonsmøte i Tomrefjord 27.oktober.