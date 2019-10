Sve mener Vegvesenet er inhabil

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, mener Statens vegvesen er for inhabil til å kunne utrede om Romsdalsaksen kan være et alternativ til Møreaksen. Ifølge Sve har vegvesenet et for nært forhold til Møreaksen-prosjektet. Nå ber han Vegdirektoratet om å legge utredningsarbeidet til selskapet Nye veier, eller til et regionkontor i vegvesenet som ikke har vært med i planarbeidet for Møreaksen. I tillegg til Romsdalsaksen skal også videreføring av fergedrift vurderes opp mot bygging av bro- og tunnelsambandet Møreaksen.