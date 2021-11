Sve med krass kritikk

Frank Sve retter krass kritikk til kontrollutvalget i fylket fordi han ikke har fått svar på en bekymringsmelding angående Torgeir Dahls (H) habilitet i Møreaksen. Brevet ble sendt til kontrollutvalget, fylkeskommunedirektøren og til fylkesordfører den 24 september i år. Sve har ikke fått svar, men kontrollutvalget har tidligere denne uka gått ut i media og sagt at Dahl er habil. Sve krever et svar fra kontrollutvalget selv og at habilitetssaken blir sendt videre til fylkestinget.