Sve har stor tru på statsråd Nesvik

Leiaren i Framstegspartiet i Møre og Romsdal, Frank Sve, seier det betyr svært mykje både for partiet og for heile fylket at Harald Tom Nesvik har blitt fiskeriminister.

Ålesundaren tok i ettermiddag over som fiskeriminister etter at Per Sandberg måtte gå av.

–Nesvik kjem til å bli ein knallgod fiskeriminister både for heile landet og for Møre og Romsdal, seier Sve til NRK.