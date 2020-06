Svarar om Stad skipstunnel

Jenny Klinge stilte spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Stad skipstunnel blir bygd. Hareide svara at det er Kystverket sine forslag til kostnadsreduserande tiltak som no skal gjennom ein oppdatert kvalitetssikring. Han peiker også på at dette ikkje er snakk om ei ny kvalitetssikring av heile prosjektet, men oppdateringane som kom i 2018.