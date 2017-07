Svar om fiskesperre i Driva

Miljødirektoratet svarte i dag på oppfordringen fra Driva elveeierlag, som vil åpne fiskesperra. De er bekymret fordi sjøørreten i elva ikke kommer seg opp for å gyte. Miljødirektoratet svarer at de legger planer for å sikre sjøørreten, og mener de er i rute til gytesesongen.