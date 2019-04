Svaleng blir ny kunstnerisk leder

Vera krohn Svaleng er ansatt som ny kunstnerisk leder for avdeling scenekunst for barn og unge ved Teateret Vårt. Avdelingen har tilhold i Arbeideren i Ålesund. –Dette gleder jeg meg til. Å få jobbe med teater, særlig rettet mot barn og unge er et privilegium, sier Vera Krohn Svaleng.