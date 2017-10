Svakere for Ekornes

Møbelkonsernet Ekornes opplever en nedgang i salget av merkevarene Svane og Stressless. Nedgangen gjør sitt til at Ekornes i tredje kvartal fikk et driftsresultat på 97,6 millioner, en nedgang fra 165,7 millioner i samme kvartal i fjor. I en børsmelding går det også fram at Ekornes sitt selskap i Asia, IMG, øker sine inntekter.