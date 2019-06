Svært misfornøyde ordførere

Ordførerne i Arbeidsutvalget i Orkidé er svært misfornøyde med innstillingen til styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. De mener det må komme et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skal legges ned før det nye sykehuset på Hjelset er klart. Forslaget om å utsette vedtaket om tidspunkt for iverksettelse til første halvår 2020, vil føre til forvitring av fagmiljøet i Kristiansund, mener ordførerne.