Svært kritisk til reversering

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er svært kritisk til regjeringa si reversering av domstolreforma som inneber at dte blir oppretta fleire domstolar i Møre og Romsdal

Solberg-regjeringa samla Møre og Romsdal til ein rettskrins. No vil regeringa Støre mellom anna dele Møre og Romsdal opp i to rettskrinsar, ein for Sunnmøre og Søre Sunnmøre og ein for Nordmøre og Romsdal.

Dette er ei feil bruk av ressursar, og det truar rettstryggleiken, meiner Orten.

– Dette er på tvers av alle faglege råd som inneber at en burde skape større fagmiljø for å sikre folk sin rettstryggleik og få ned ventetidene.