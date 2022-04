Svært godt fornøyd med resultatet

– Resultatet for 2021 er svært godt, sier økonomisjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune, Geir Fjørtoft. Idag presenterte han hovedtallene for fylkespolitikerne med et netto driftsresultat på 392,6 millioner kroner.

Dette er mye bedre enn budsjettert og hva prognosene viste i høst. Hovedårsaken er at skatteinntektene har vært mye bedre enn forventet, noe som gjelder alle kommunene og fylkeskommunene.

Men oversikten viser at Møre og Romsdal er den fylkeskommunen i landet som har høyest lånegjeld, og høy lånegjeld med sitgende renter gir grunn til bekymring, sier Fjørtoft.