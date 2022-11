SV vil utsette Stad skipstunnel

SV vil utsette Stad Skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett.

Samferdselspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, sier de ikke har kunne prioritere tunnelen denne gangen. Hun viser til at regjeringa selv har sagt at budsjettet skal være svært stramt. I fjor stemte et nesten samlet Storting, inkludert SV, for å bygge tunnelen.

Leder i Stortingets transportkomite Erling Sande fra Senterpartiet mener dette er løftebrudd. Han vil kjempe for tunnelen i forhandlingene i Stortinget.