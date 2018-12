SV vil stoppe Nordøyvegen

Yvonne Wold (Sv) seier at fylkeskommunen har store økonomiske problem, sjølv utan bygging av Nordøyvegen. Ho forstår behovet øyfolket har for fastlandssamband, men ho fryktar at å bygge vegen gir offentleg fattigdom. Sv kjem til å legge fram forslag om å stoppe prosjektet.