SV vil ha E39 over Ørskogfjellet

Møre og Romsdal SV mener at den fremtidige E39-traseen bør gå over Ørskogfjellet. Statens Vegvesen har anbefalt E39 over Svartløken, men dette har møtt stor motstand på Sunnmøre. Møre og Romsdal SV advarer mot å legge vegen over Svartløken fordi dette er et viktig friluftsområde med mye urørt natur.