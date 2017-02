SV prioriterer skulepolitikk

SV vil bruke skulepolitikk for å bli med i eit eventuelt regjeringssamarbeid etter valet til hausten. Partiet har tidlegare foreslått ei maksgrense for kor mange elevar det kan vere i kvar grunnskuleklasse, utan å få støtte frå Arbeidarpartiet. – Ligg det an til sosialistisk fleirtal, kjem SV til å kreve ny nasjonal lærarnorm, seier SV sin listetopp i fylket, Yvonne Wold.