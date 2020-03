SV-nei til vindkraftprosjekter

Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland SV sier nei til vindkraftindustri på Stadlandet, Haramsøya og Sandøy. Olje- og energidepartementet har nylig sagt ja til to nye vindindustrianlegg i Haram og i Stad kommune, og NVE har utsatt fristen for et anlegg utenfor Sandøy. Anleggene vil være svært dominerende og ha store negative konsekvenser for naturen og miljøet, skriver SV i en uttalelse. Fylkeslagene mener departementet har oversett den store lokale motstanden og at de må vurdere å trekke tilbake flere vindkraftkonsesjoner.