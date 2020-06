SV kritisk til mer oljeleting

SV mener det er galskap av regjeringen å åpne for mer olje- og gassutvinning på norsk sokkel nær Mørebankene i Norskehavet. Regjeringa har i forslaget til den 25. konsesjonsrunden åpnet for dette. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier klimakrisen gjør at mye av den allerede oppdagede oljen og gassen må bli liggende. Mørebankene er blant annet et viktig gytefelt for fisk.