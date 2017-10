Suspenderte politileder

Ein politileder fra Vestlandet er suspendert fra stillingen sin med øyeblikkelig virking, etter at Møre og Romsdal politidistrikt innstiller på at mannen bør tiltales for mishandling i nære relasjoner, skriver VG. Siktelsen er sendt til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med forslag om at det tas ut tiltale, skriver avisa. Mannen i 40-årene har siden mai 2016 vært etterforsket for familievold av politidistriktet.

Mannen nekter straffskyld, og Mette Yvonne Larsen som forsvarer mannen, sier til VG at han mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.