Suspenderer Ekornes

Oslo Børs melder onsdag formiddag at de har suspendert Ekornes-aksjen fra børsen, som følge av at Qumei nå har kontroll på 98,36 prosent av aksjene, og har varslet at de vil ta selskapet av børs. Oslo Børs suspenderer aksjen for å unngå misforståelser i forbindelse med registrering av eierskapet.