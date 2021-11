Surnadalsgård vant utviklingspris

Gården Oppistua Øye er regional vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021 for Møre og Romsdal. Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdas og landbrukets ressurser. På Oppistua blir det blant annet dyrket grønnsaker, frukt og blomster. I tillegg tilbyr de også blant annet aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.